محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل تفاصيل إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، التي تعرض لها في مباراة الفريقين يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الريدز (3-2) في الدوري الإنجليزي.
وتعرض صلاح لإصابة في الرأس بعد ارتطامه بالحارس دوبرافكا، واضطر اللاعب لمغادرة الملعب على نقالة، ليتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة الإسباني غدًا الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقال دوبرافكا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لا أعلم ما إذا كان فقد الوعي لمدة خمس أو ست ثوانٍ".
اقرأ أيضًا:التفسير الطبي لرعشة صلاح بعد سقوطه أرضًا
وأضاف: "فابيان شار (لاعب نيوكاسل) سأل صلاح عما إذا كان على ما يرام ولم يرد عليه، لذلك في تلك اللحظة كنا خائفين بعض الشيء، ولكن بعد دقيقة واحدة أجاب".
وأكمل: "شعرت بالأسف، ولكني كنت أركز فقط على الكرة. في بعض الأحيان لا يمكنك رؤية كل شيء. لم أضربه بيدي، قد يكون الاصطدام كان بالفخذ، لكني لم أكن متعمدًا".
وأتم صاحب الـ30 عامًا تصريحاته قائلا: "لم أكن متأكداً هل أنا من قمت بإصابته أم شخص آخر، لكنني ذهبت إليه من أجل الاعتذار له، لم أحاول إصابته، لست من هذا النوع إطلاقا".
كانت هذه تفاصيل خبر حارس نيوكاسل يكشف تفاصيل إصابة صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.