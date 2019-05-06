حارس نيوكاسل يكشف تفاصيل إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل تفاصيل إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، التي تعرض لها في مباراة الفريقين يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الريدز (3-2) في الدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح لإصابة في الرأس بعد ارتطامه بالحارس دوبرافكا، واضطر اللاعب لمغادرة الملعب على نقالة، ليتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة الإسباني غدًا الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال دوبرافكا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لا أعلم ما إذا كان فقد الوعي لمدة خمس أو ست ثوانٍ".

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وأضاف: "فابيان شار (لاعب نيوكاسل) سأل صلاح عما إذا كان على ما يرام ولم يرد عليه، لذلك في تلك اللحظة كنا خائفين بعض الشيء، ولكن بعد دقيقة واحدة أجاب".

وأكمل: "شعرت بالأسف، ولكني كنت أركز فقط على الكرة. في بعض الأحيان لا يمكنك رؤية كل شيء. لم أضربه بيدي، قد يكون الاصطدام كان بالفخذ، لكني لم أكن متعمدًا".

وأتم صاحب الـ30 عامًا تصريحاته قائلا: "لم أكن متأكداً هل أنا من قمت بإصابته أم شخص آخر، لكنني ذهبت إليه من أجل الاعتذار له، لم أحاول إصابته، لست من هذا النوع إطلاقا".