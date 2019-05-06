تقرير.. 4 أرقام تاريخية من تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

ضمن فريق الزمالك مقعدًا في نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله السلبي، أمس الأحد، أمام فريق النجم الساحلي في المباراة التي أجريت على ملعب "سوسة" ضمن إياب نصف النهائي.

واستفاد فريق الزمالك من نتيجة مباراة الذهاب، بعد الفوز بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ليضرب الأبيض موعدًا في النهائي أمام نهضة البركان المغربي.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أربعة أرقام تاريخية من تأهل الزمالك على حساب النجم:

- تأهل تاريخي

وصل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية بمسماها الجديد للمرة الأولى في تاريخه، كما تأهل الفريق الأبيض إلى النهائي الإفريقي للمرة الـ13 في تاريخه.

- رقم تاريخي

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بعد تعادل فريق الزمالك أمام النجم، استطاع الأبيض أن يحافظ على شباكه بدون أهداف للمباراة السابعة على التوالي، ليكون أكثر فريق إفريقي ينجح بالخروج بشباك نظيفة خلال الألفية الجديدة.

- سلسلة بيضاء

بجانب رقم الزمالك التاريخي من حيث عدم تلقي أي هدف، استطاع الأبيض أيضًا أن يحافظ على سلسلة اللاهزيمة منذ خسارة جور ماهيا الكيني بنتيجة (4-2)، حيث فاز ممثل مصر الوحيد في القارة السمراء بأربع مباريات وتعادل في مثلها.

- تعادل ثمين

بعد فرض الزمالك التعادل السلبي على النجم، يكون الأبيض نجح للمرة الأولى في تجنب خسارة جديدة على ملعب "سوسة" بعد ثلاث زيارات.

أولى زيارات الزمالك على ملعب النجم كانت عام 1999 وفاز الفريق التونسي بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل في نسخة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 بهدف لمثله.

وتحمل مواجهة 2015 في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ذكرى مؤلمة للزمالك، حيث خسر أمام النجم الساحلي (5-1)، قبل أن يحقق فوزًا غير كافٍ في مصر (3-0) ليودع المسابقة.