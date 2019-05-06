نجم يوفنتوس القادم يودع آرسنال

ودع آرون رامسي ناديه آرسنال بطريقة مفعمة بالمشاعر أمس الأحد، بعد 11 عاماً قضاها في النادي اللندني، وقال إنه يتطلع إلى المرحلة المقبلة في مسيرته باللعب مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وانتهى موسم اللاعب الويلزي بشكل مبكر، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي، ومن المنتظر أن يلتحق بتشكيلة يوفنتوس في نهاية الموسم، بعد التوقيع على عقد لمدة أربع سنوات في فبراير (شباط) الماضي. وحظي رامسي، وهو صاحب أكبر عدد من الأهداف للاعب وسط في آرسنال برصيد 64 هدفاً، بتحية من زملائه عن طريق ممر شرفي، ونال جائزة تذكارية بعد التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون على إستاد الإمارات. وقال رامسي (28 عاماً) لشبكة سكاي سبورتس: “بكل تأكيد هذا أمر مفعم بالمشاعر.. كانت رحلة مذهلة.. 11 عاماً من حياتي حدث فيها الكثير من الأمور.. يمكن أن تعرف من نبرة صوتي ما يعنيه لي ذلك حقاً.. أنا متحمس حقاً للتحدي الجديد والفصل الجديد في حياتي (مع يوفنتوس) لكن الموقف الحالي هو ما يسيطر على مشاعري اليوم.. هنا نشأت وترعرعت.. أريد أن أتعامل مع ما حدث اليوم وأتأقلم لعدة أيام قبل أن أفكر في المستقبل وأبدأ التركيز على ذلك”. وأضاف اللاعب الويلزي: “سأذهب إلى النادي الذي يلعب في دوري الأبطال وسألعب مع (كريستيانو) رونالدو”. وقال حارس آرسنال، بيتر تشك، الذي سيعتزل في نهاية الموسم الجاري وحظي بتكريم من آرسنال أيضاً، إن رحيل رامسي يمثل خسارة كبيرة للنادي اللندني، وأضاف: “أعتقد أنه حين جاء من كارديف لم يكن يعرف أي شخص تقريباً، مدى أهمية تعاقد النادي معه كلاعب وأعتقد أنه قدم كل شيء ممكن خلال 11 عاماً”. وأكد آرسنال أيضاً رحيل المهاجم داني ويلبيك المنضم من مانشستر يونايتد في 2014، والذي لم يلعب منذ خضوعه لجراحة في الكاحل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري. وقال أوناي إيمري مدرب آرسنال: “حدث نقاش مع النادي حول هذا الموقف.. القرار أنه سيرحل”.