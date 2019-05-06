رئيس برشلونة يطالب بتغييرات في دوري الأبطال

قال رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إنه يجب إجراء تغييرات في شكل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لضمان أن تلعب الفرق الكبيرة مع بعضها بشكل أكبر، كما أكد استمرار دعمه لفكرة إقامة مباريات من الدوري الإسباني في الخارج. والتقى الاتحاد الأوروبي مع ممثلي الأندية في مارس (آذار) الماضي، للمناقشة حول مستقبل دوري الأبطال وباقي المسابقات القارية بدءاً من 2024. ودعا رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أندريا أنيلي، 232 نادياً لحضور الجمعية العمومية في يونيو (حزيران) لمناقشة مستقبل المسابقات. وفاز برشلونة على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لدوري الأبطال، ويبدو في طريقه إلى النهائي، المقرر إقامتها في مدريد الأول من يونيو (حزيران) المقبل، بعدما تفوق 3-0 على ليفربول في ذهاب نصف النهائي، وقبل خوض الإياب في آنفيلد يوم الثلاثاء. وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة غارديان يوم الأحد: “الجماهير تطلب منا خوض المزيد من المباريات الأوروبية.. وبدءاً من 2024 سيسمح الشكل الجديد بذلك.. سنقوم بتغيير شكل البطولة إلى الأفضل”. وأضاف رئيس برشلونة: “عندما واجهنا مانشستر يونايتد كانت أول مرة يحضر فيها إلى هنا في 11 عاماً، المباراة أمام ليفربول كانت الأولى منذ 2006، ليس من الجيد أن نخوض الكثير من المباريات دون مواجهة فرق مثل ليفربول ويونايتد”. وفاز يونايتد على برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2007-2008 في طريقه نحو إحراز اللقب لكنه خسر أمام العملاق الإسباني في نهائي 2009 ونهائي 2011 بينما تفوق ليفربول على برشلونة في دور الستة عشر موسم 2006-2007. ورغم ذلك أكد بارتوميو أنه يعارض فكرة تأهل فرق محددة إلى دوري الأبطال وقال إنه يحتاج فقط إلى تعديل لشكل المسابقة. وأضاف رئيس برشلونة أنه “لا يزال يؤيد إقامة مباريات من الدوري المحلي خارج البلاد، بعد تعثر إقامة المواجهة أمام جيرونا في ميامي في يناير (كانون الثاني) الماضي”. وقال بارتوميو: “أريد إقامة ثلاث مباريات في الخارج كل عام للترويج للدوري الإسباني، بواقع واحدة في أمريكا، وواحدة في الشرق الأوسط، وواحدة في آسيا، إنهم يشاهدونا في التلفزيون وهذا أسلوب للاقتراب بشكل أكبر من المشجعين”.