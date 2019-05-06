شاهد.. احمد حسن كوكا يعود إلى مصر بعد إنتهاء الموسم باليونان

أعلن الدولي المصري أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني، عودته إلى مصر بعد نهاية بطولة الدوري في اليونان. وكانت بطولة الدوري اليوناني اختتمت منافساتها أمس الأحد، واحتل فيها فريق أولمبياكوس الذي يلعب ضمن صفوفه كوكا المركز الثاني في الترتيب خلف باوك. فيها فريق أولمبياكوس الذي يلعب ضمن صفوفه كوكا المركز الثاني في الترتيب خلف باوك. وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الموسم انتهى، الأن وقت عودتي إلى بلدي الجميلة لأكون مع أهلي وأصدقائي.. مصر". يذكر ان كوكا انتقل من سبورتينج براجا البرتغالي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية إلى أولمبياكوس اليوناني، وسجل 11 هدف خلال مشاركاته هذا الموسم.

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