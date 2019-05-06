ديبالا يقترب من الرحيل عن صفوف يوفنتوس

تداولت أنباء صحفية إيطالية عن اقتراب الأرجنتيني باولو ديبالا من الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس،منح الإدارة الضوء الأخضر من أجل دراسة عروض انتقال ديبالا، بعدما قرر المدرب الموافقة على رحيله.
أشار الموقع إلى أن يوفنتوس لم يتلقَ حتى
يذكر أن ديبالا انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من صفوف باليرمو منذ عام 2015 بصفقة كلفت السيدة العجوز 32 مليون يورو.
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