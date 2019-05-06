اليوم.. مواجهات عربية قوية في دوري أبطال آسيا

تتواصل، اليوم الاثنين، منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث تنطلق مباريات الجولة الخامسة بعدد من المواجهات القوية، خاصة بين الأندية العربية.

تفتتح مباريات، اليوم، في الثالثة عصرا بلقاء بين باختاكور الأوزبكي وبیرسبولیس الإيراني، على ملعب الأول في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويحتل باختاكور المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، ويسعى تحقيق انتصار يمنحه فرصة لمزاحمة صاحبي المركز الأول والثاني في المجموعة من أجل حجز مقعد للتأهل نحو الدوري المقبل، فيما يملك بیرسبولیس 4 نقاط في المركز الأخير، وتحقيق الفوز يمنحه الأمل في الدخول لدائرة المنافسة على التأهل،

خاصة في ظل تقارب النقاط بالمجموعة.

وبنفس المجموعة يلتقي السد القطري مع الأهلي السعودي في التاسعة إلا ربع مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

ويحتل السد المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط، وتحقيق الفوز يقربه أكثر من حسم تأهله للدور التالي، بينما يحتل أهلي جدة المركز الثاني بـ6 نقاط، ويأمل في تكرار فوزه على السد في اللقاء الاول بهدفين دون رد، لينتزع صدارة المجموعة الرابعة.

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وفي المجموعة الثالثة يخوض استقلال طهران الإيراني مواجهة صعبة أمام

الدحيل القطري، على ستاد آزادي في السادسة من مساء، اليوم.

ويحتل استقلال طهران المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط، وتحقيق الفوز يمنحه فرصة في الوصول للمركز الثاني الذي يحتله الدحيل برصيد 7 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها يواجه الهلال السعودي المتصدر نظيره العين الإماراتي في التاسعة مساء، على ستاد جامعة الملك سعود.

ويعاني العين الإماراتي من سوء النتائج في دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، فلم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه، وعلى الجانب الآخر يبحث الهلال السعودي عن فوز يمنحه التأهل للدور التالي بشكل رسمي، لتجاوز نتائجه السلبية الأخيرة في الدوري والكأس بالسعودية.

ومن المقرر أن تتوصل مباريات باقي المجموعات في دوري أبطال آسيا، غدا الثلاثاء.