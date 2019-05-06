موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد، اليوم الاثنين، فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام ليستر سيتي، في التاسعة من مساء، اليوم، على ملعب ستاد الاتحاد في ختام مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل السيتي المباراة باحثا عن تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة التي انتزعها ليفربول بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بنفس الجولة، وذلك في ظل الصراع الكبير بين الفريقين على لقب البريميرليج هذا الموسم.

وفي حالة تحقيق مانشستر سيتي الفوز فإن رصيده سيرتفع إلى النقطة 95 بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب الـ94

نقطة، ليقترب خطوة أخرى نحو لقب الدوري الإنجليزي.

أما التعادل فيجعل ليفربول يواصل صدارته بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، ليصبح الريدز هو الأقرب لحصد اللقب، وفي حالة هزيمة السيتي يكون الفارق نقطتين فقط، لتنتظر الجماهير الإنجليزية بكل الأحوال حتى الجولة الأخيرة من أجل حسم المسابقة.

ويأمل السيتي في تفادي سيناريو الهزيمة أو التعادل، وتحقيق الفوز قبل خوض الجولة الأخيرة أمام برايتون على ملعب الأخير، وكذلك الثأر من هزيمة

الدور الأول أمام ليستر بهدفين مقابل هدف.

أما ليستر سيتي صاحب المركز التاسع برصيد 51 نقطة، فلم يعد لديه آمال في التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل، ولذا فإنه سيخوض المباراة بلا ضغوط، ويأمل ليفربول في أن يتمكن ليستر من عرقلة مانشستر سيتي ليمهد طريق الريدز نحو اللقب.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

بينما تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

وتكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي:

تذاع مبارة مانشستر سيتي وليستر سيتي بشكل حصري عبر قناة "بي إن سبورت" HD 2 المشفرة، بتعليق عصام الشوالي.