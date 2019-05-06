أحمد حسام ميدو ينتقد حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي

انتقد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي، حكم مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي، التي أقيمت، مساء أمس الأحد، في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية بسبب قرار طرد

محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض، بالظالم.

كتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش، وأضاف:

"صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج أبدًا وحتى إذا خرجت فالمشاهد أقرب للكرة!! مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه".

وواصل: "يجب أن يتظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش.. يجب أن يشارك في النهائي.. قرار ظالم من حكم ظالم".

