رياضة | كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يستقر على بديل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على بديل محمد صلاح مهاجم الريدز خلال لقاء برشلونة يوم غد الثلاثاء في نصف نهائي دوري الأبطال.

وانتشرت تقارير في الساعات الأخيرة عن احتمالية غياب محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوي الرأس خلال لقاء نيوكاسل بالدوري.

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ونصح طبيب الفريق بعدم مشاركة محمد صلاح كاجراء احترازي لعدم تفاقم الإصابة والحفاظ على سلامة اللاعب وعدم المخاطرة به في اللقاء.

ويتجه كلوب للاعتماد على اللاعب ستوريدج في الخط الهجومي على حساب فيرمينيو الماصب، فيما يفكر كلوب في الدفع بواحد من الثنائي أوريجي أو شاكيري بدلاً من محمد صلاح.