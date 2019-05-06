رياضة | 6 نجوم يرحلون عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 نجوم يرحلون عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك ملف اللاعبين المرشحين للخروج من قائمة الفريق عقب نهاية الموسم الحالى، وكذلك تقييم اللاعبين المعارين، قبل اتخاذ قرار نهائى بحسم عودة بعضهم أو استمرار ابتعادهم عن الفريق الأبيض لفترة جديدة.

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واستقر الزمالك على رحيل كل من محمد حسن وحميد أحداد وأحمد مدبولى أو محمد عنتر إلى جانب عماد السيد حال التعاقد مع حارس جديد.

وكذلك محمد إبراهيم حال رحيل جروس عن تدريب الفريق، بجانب إمكانية بيع محمود عبدالعاطى دونجا الذى يحق له الانضمام للإسماعيلى نهائيا بعد سداد الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقد إعارته والمقدر بـ4 ملايين جنيه.

وتأهل الزماك لنهائي الكونفدرالية على حساب فريق النجم الساحلي التونسي.