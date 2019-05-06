رياضة | 4 أسباب قادت الزمالك لعبور عقبة النجم الساحلي والتأهل لنهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أسباب قادت الزمالك لعبور عقبة النجم الساحلي والتأهل لنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خظف فريق الزمالك بطاقة التأهل للدور المنهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" عقب تعادله مع النجم الساحلي التونسي في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بتونس.

وكان الزمالك قد فاز على النجم الساحلي بهدف دون رد أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أسباب قادت الزمالك للتأهل لنهائي الكونفدرالية:-

جروس:

بدأ السويسري كريستيان جروس مباراة اليوم بتشكيل مناسب للقاء متوازن دفاعيا وهجوميا، ونحجت تغييرات المدرب السويسري في إحداث الفارق للقلعة البيضاء والخروج ببطاقة التأهل من ملعب سوسة.

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الالتزام التكتيكي:

ظهر لاعبو الزمالك أمام النجم الساحلي بمستوى جيد على المستوى التكتيكي، بعدما نجح الفريق في امتصاص حماس لاعبي الفريق التونسي في تسجيل هدف مبكر لإراحة الأعصاب وهو ما قابله لاعبو الزمالك بالهدوء ومحاولة الضغط المبكر على حامل الكرة وإفساد الهجمات مبكرًا.

خبرات الزمالك:

نجحت خبرة لاعبي الزمالك في مباراة النجم الساحلي في الخروج باللقاء لبر الأمان، خاصة طارق حامد وعبدالله جمعة وحمدي النقاز وجنش، حيث كان يقوم الرباعي بدور محوري في التحكم بأسلوب لعب الفريق وامتصاص حماس الفريق التونسي، وأفسد طارق حامد العديد من الهجمات الخطيرة للاعبي الفريق المنافس ولعل أبرزها الكرة الحرة الأخيرة عقب طرد جنش.

الجاهزية البدنية:

ظهر لاعبو الزمالك بمستوى بدني جيد جدا من خلال ثبات أداء اللاعبين وتركيزهم، وعدم تأثرهم بالضغط الجماهيري، وظهر الأبيض متماسكا طوال اللقاء مما أسفر عن خطف بطاقة العبور للدور النهائي من البطولة.