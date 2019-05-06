رياضة | قائد ليفربول يفاجئ مانشستر سيتي بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يفاجئ مانشستر سيتي بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوردان هندرسون، قائد ليفربول، عن أمنيته بحدوث معجزة خلال مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، والمقرر لها اليوم الإثنين، بمنافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج ليفربول إلى تعثر مانشستر سيتي، وتحقيق الفوز بالمباراة الأخيرة من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الريدز صدارة الترتيب حاليًا برصيد 94 نقطة من 37 مباراة، والسيتي بالمركز الثاني برصيد 92 نقطة من 36 مباراة.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزتها صحيفة "مترو" البريطانية: "اللاعبون سيشاهدون مباراة الإثنين وسنصلي من أجل حدوث معجزة".

وأضاف هندرسون: "أنا أؤمن بليستر سيتي، حيث أنه فريق عظيم، سيلعب ويقدم كل ما لديه، السيتي كبير ونحن أيضًا، بغض النظر عمن سيحقق لقب الدوري فهو يستحقه، لا يمكننا القيام بأكثر من ذلك، ليس لدينا أي ندم".

