رياضة | الإسماعيلي يخطط للتعاقد مع "شيكا" ونجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يخطط للتعاقد مع "شيكا" ونجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسؤولو الإسماعيلي باب المفاوضات مع محمد زكريا "شيكا" لاعب فريق إنبي ومهند لاشين نجم بيراميدز وخالد الأخميمي صانع ألعاب غزل المحلة، تمهيدا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتطلع مسؤولو الإسماعيلي دعم الفريق بصفقات قوية في الموسم المقبل بعد المستوى المتراجع الذي ظهر به الفريق في الموسم الحالي وتراجع ترتيب في دوري الدوري وتأزم فرص مشاركته في بطولات إفريقيا في الموسم الجديد.

وبدأ محمد خلف مدير التعاقدات والتسويق بالإسماعيلي بجس نبض الثلاثي لمعرفة موقفهم من الانضمام إلى الدراويش في الموسم القبل، قبل التفاوض مع أنديتهم لمعرفة طلباتهم المالية من أجل حسم الصفقة لصالح أبناء الإسماعيلية.

ويعاني الإسماعيلي من عجز شديد في بعض المركز وعلى رأسها خط الوسط المدافع في ظل الاعتماد الدائم على محمود دونجا ومحمد الضرف، فضلا عن تراجع مستوى عماد حمدي، وعدم ظهوره إبراهيم عبد الخالق بالمستوى المنتظر منه، كما يتطلع الإسماعيلي للتعاقد مع صانع ألعاب لتأمين موقفه في رحيل كريم بامبو المنتظر الذي رفض كل الإغراءات التي قدمها له مجلس الإدارة وسط تسريبات تؤكد إنهاء اتفاقه مع النادي الأهلي.