رياضة | ديبالا على أعتاب الرحيل عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا على أعتاب الرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، من الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ماسيميليانو أليجري، مدرب اليوفي، اتخذ قراره بالموافقة على رحيل ديبالا، وأعطى الضوء الأخضر لإدارة البيانكونيري، لدراسة عروض ضمه.

ولا يمانع يوفنتوس في رحيل اللاعب صاحب القميص رقم 10، بشرط تلقي المقابل المادي الذي يليق به، والذي لن يقل بأي حال من الأحوال عن 100 مليون يورو.

التقرير أضاف أنه حتى الوقت الحالي، لم تصل ليوفنتوس أي عروض جادة لضم ديبالا، لكن هناك الأنباء التي أشارت إلى اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، بخلاف إنتر ميلان الذي يراقب الوضع من بعيد.