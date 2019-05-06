كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مسابقة كرة قدم تقدم توابيت جائزة للفائزين

عادة ما تقدم الكؤوس والميداليات البرّاقة والمكافآت المالية المجزية للفائزين في المسابقات الرياضية، لكن هذه المسابقة الفريدة من نوعها تقدم التوابيت بدلاً من كل ذلك.

بطولة “كوبا أتاودوس” أو “كأس الأكفان” مسابقة كرة قدم الصالات تقام سنوياً في مدينة جولياكا في البيرو، وتعتبر المسابقة الأكثر إحباطاً في العالم، لأنها تقدم التوابيت كجوائز لأفضل 3 فرق.

ولا تعتبر البطولة منافسة تقليدية بين فرق كرة القدم، حيث تمثل الفرق المشاركة أكبر 12 دار للجنازات في إقليم بونو جنوب شرق بيرو، لذلك ربما يكون من المنطقي أن تكون الجوائز مستوحاة من هذه الصناعة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وفي الوقت الذي يتسابق أعضاء الفريق الفائز في المسابقات التقليدية على حمل كأس البطولة، يحمل أعضاء الفريق الخمسة في هذه المسابقة النعش الفاخر الذي تصل قيمته إلى نحو 1300 دولارعلى أكتافهم وهم يهتفون احتفالاً بالتتويج.

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وعبّر المنظمون عن فخرهم بأنهم أول من يقدم التوابيت الفاخرة كجوائز للفائزين، ووعدوا بتقديم المزيد منها في العام القادم.