انت الان تتابع رئيس الزمالك لمنتقديه: إنتوا عايزين إيه تاني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ ص
قال رئيس نادي الزمالك، إن نصف بطولات الدوري التي حققها النادي الأبيض عبر تاريخه، جاءت في عهده، مشيرًا إلى أن هناك بعض الكارهين له يحاولون انتقاده طوال الوقت مهما حقق انجازات مع النادي، وأنه لا توجد بينه مشكلة مع الألتراس، لكن المشكلة الحقيقية مع أي شخص يهاجم الجيش المصري. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن البطولات التي حصدها الفريق هذا الموسم في معظم الألعاب الجماعية خير دليل على نجاح النادي ومجلس إدارته، معلقًا: «إنتوا عايزين إيه تاني؟».
وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن البعض يعتقد بأن هناك خلافات بينه وبين كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لكن هذا الكلام غير حقيقي، وأنه ليس من المنطقي أن يحصد المدرب بطولتي الكونفدرالية والدوري ويتركه يرحل عن الفريق. وعن حكم مباراة النجم الساحلي، شدد: «هذا الحكم يجب أن تتم محاكمته في محكمة الجنايات،
وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن البعض يعتقد بأن هناك خلافات بينه وبين كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لكن هذا الكلام غير حقيقي، وأنه ليس من المنطقي أن يحصد المدرب بطولتي الكونفدرالية والدوري ويتركه يرحل عن الفريق.
وعن حكم مباراة النجم الساحلي، شدد: «هذا الحكم يجب أن تتم محاكمته في محكمة الجنايات، ونيته كانت كان واضحة على ارتكاب جريمة في حق الزمالك، ولا أعلم كيف يختار الكاف هؤلاء الحكام لمثل هذه المباريات المهمة».
واستكمل: «الزمالك يعيش أزهى عصوره على المستويين الرياضي والإنشائي، و
أصدرت قرار بصرف مكافأة فورية 100 ألف جنيه لكل لاعب عقب التأهل، وأوجه الشكر لنادي النجم الساحلي الذي استقبل بعثة الزمالك بشكل جيد».
وكشف، أنه طالب وزير الرياضة بإقامة مباراة الإياب لنهائي البطولة على «ستاد القاهرة» والمقرر لها يوم 26 مايو الحالي.
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