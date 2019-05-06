انت الان تتابع مدرب الزمالك: حصالة المجموعة في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

جهاز الزمالك

ناشد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري، تعديل مواعيد مباريات الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، بعد الوصول لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لعبنا مباراة دفاعية بشكل جيد جدًا، أمام أعداد غفيرة، وكان لدينا أفضلية في بعض الأحيان خلال الشوط الأول، تمكنا من تقديم لقاء تكتيكي من الدرجة الأولى، وكنا قادرين على التسجيل".

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ووجه مدرب الزمالك، رسالة شديدة اللهجة، إلى من هاجم الفريق بعد أول مباراتين، في دور المجموعات، قائلًا: "البعض تحدث عن أن الزمالك حصالة المجموعة، واليوم أثبتنا أن حصالة المجموعة في النهائي، وهذا أفضل رد على من هاجمنا". وعن النهائي أمام نهضة بركان، أجاب: "نهضة بركان فريق محترم للغاية، ونجح في الانتصار