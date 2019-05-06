الان تتابع العين الإماراتي يفاوض سالم الدوسري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكد عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، ورئيس بعثةبعثة العين الاماراتي في الرياض محمد عبيد حماد وجود مفاوضات جدية مع نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري.
وصرح حماد قبل مواجهة العين أمام الهلال اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا، قائلاً: تم عرض عقد اللاعب على نادي العين من أحد الوسطاء، وسبب اختيارنا لسالم الدوسري يعود للمستويات الكبيرة التي يقدمها مع الهلال، والمنتخب السعودي.
وتابع محمد عبيد حماد: سيتم التنسيق بين لجنة الاحتراف بالنادي، ومع مدرب الفريق الإسباني غاريدو، الذي يجب أن يعطينا الضوء الأخضر لكي تتم الأمور.
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