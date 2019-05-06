الامارات | الشارقة يحتكر جوائز دوري الخليج العربي في أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحتكر جوائز دوري الخليج العربي في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحوذ لاعبو ومدرب نادي الشارقة، متصدر دوري الخليج العربي، على جوائز الأفضل الشهرية لشهر أبريل، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت.

وفاز البرازيلي إيغور كورونادو بجائزة أفضل لاعب في الشهر باختيار الجماهير متفوقًا على سيباستيان تيغالي مهاجم نادي الوحدة الذي حل ثانيًا، بينما جاء ليروي جورج لاعب نادي بني ياس ثالثًا في التصويت.

وتفوق حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني على شقيقه علي الحوسني حارس مرمى عجمان مرة أخرى كما حدث سابقا في شهر أكتوبر، حيث جاء الأخير في المرتبة الثانية، بينما تواجد محمد الشامسي في المركز الثالث بفارق ضئيل عن علي الحوسني.

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من جانبه حصد مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري جائزة مدرب الشهر للمرة الخامسة على التوالي، متفوقًا هذه المرة هينك تين كات مدرب الوحدة الذي حل ثانيًا في التصويت، بينما حصل رودولفو أروابارينا على المركز الثالث في التصويت.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها ثلاثي من نادي الشارقة بالجوائز، حيث قد سبق وأن فاز ويلتون سواريز، عادل الحوسني، وعبدالعزيز العنبري بها في شهر أكتوبر.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم قبل بداية مباراتهم القادمة في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي أمام فريق الوصل على ملعب الأخير.

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر تضم ثلاثة أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناء على الإحصائيات، ثم يصوت الجمهور لاختيار الفائزين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يستمر التصويت لمدة 48 ساعة.