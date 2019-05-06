الامارات | مفاجأة ..العين يدخل في مفاوضات جادة مع سالم الدوسري

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ..العين يدخل في مفاوضات جادة مع سالم الدوسري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين العين لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق في الرياض، محمد عبيد حماد وجود مفاوضات جدية مع نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري.

وأوضح حماد لـصحيفة "البلاد" السعودية أنه تم عرض اللاعب على نادي العين من أحد الوسطاء، وقال: "سبب اختيارنا لسالم الدوسري يعود للمستويات الكبيرة التي يقدمها مع الهلال، والمنتخب السعودي. وسيتم التنسيق بين لجنة الاحتراف بالنادي، ومع مدرب الفريق الإسباني جاريدو، الذي يجب أن يعطينا الضوء الأخضر لكي تتم الأمور".

يذكر أن فريق العين يفكر في الدخول في سوق الانتقالات مبكراً نظراً لانتهاء عقود مجموعة من لاعبيه بينهم المهاجم الدولي السويدي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو لوكاس.

ويخوض "الزعيم" مواجهة قوية مساء اليوم في مواجهة الهلال السعودي في العاصمة الرياض ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا.