شكرا لقرائتكم حالة من الانقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب بسبب عدد لاعبي الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الانقسام داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافير أجيري ، حول عدد اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر الأخير المقرر له يوم ٦ يونيو المقبل ، استعدادا لخوض منافسات بطولة أمّم أفريقيا التي تنظمها مصر في الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو المقبلين.

سبب الانقسام أن هناك اتجاهين ، الأول يقوده خافير أجيري ويري الاكتفاء بضم ٢٣ لاعبين فقط للمعسكر الأخير وهم اللاعبين الذين سيتواجدون في القائمة النهاءية للبطولة حتي يركز معهم الجهاز الفني بشكل كبير طوال فترة المعسكر لتحقيق أقصي استفادة قبل الكان ، بينما يري عدد من معاوني اجيري أن الأفضل ضم ٢٧ أو ٢٨ لاعبا للمعسكر يتم تصفيتهم إلي ٢٣ لاعبا قبل الكان تحسبا لأي إصابات قد تقع قبل البطولة .

وتنص لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" علي تسجيل ٢٣ لاعبا فقط لكل فريق في أمّم افريقيا بحد أقصي يوم ١١ يونيو المقبل أي قبل انطلاق البطولة بـ١٠ أيام ، علي أن يتم استبدال لاعب واحد فقط بناء علي تقرير طبي قبل أول مباراة للمنتخب ب٢٤ ساعة .

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وتدور مشاورات مستمرة بين اعضاء الجهاز الفني لحسم هذا الامر قبل المعسكر الأخير، خاصة و أن هناك العديد من المراكز التي ما زال يفاضل الجهاز الفني بين أكثر من اسم بها لذا يسعي الجهاز الفني لحسم قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.