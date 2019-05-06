شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. سنة أولى رمضان لعرسان الكرة فى القفص الذهبى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يبدو أن رمضان هذا العام سيشهد إختلاف و بهجة من نوع أخر فى حياة عدد من نجوم الكرة ممن دخلو القفص الذهبى هذا العام .

ونجد أن عدد من نجوم الكرة يحتفلون بسنة أولى رمضان بصحبة المدام و أبرزهم محمود تريزيجيه المحترف فى صفوف بشكتاش التركى و محمد فتحى وعلى جبر ثنائى بيراميدز فضلا عن أسامة إبراهيم لاعب الإسماعيلى الذى حرص على عقد قرانه قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة .

ويرصد الخليج 365 لقطات لإحتفالات لهؤلاء النجوم فى الصور التالية :



محمد فتحى لاعب بيراميدز و زوجته



أسامة إبراهيم و زوجته ميرنا

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تريزيجيه و روان 2



تريزيجيه و روان