شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد جلسة مع رمضان صبحي لبحث استمراره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة هامة مع رمضان صبحي مهاجم الفريق ونادر شوقي وكيل اللاعب لبحث تمديد إعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي أو شرائه بشكل نهائي. Advertisements واتفق مسئولو الأهلي علي أهمية الإبقاء علي رمضان صبحي نظرا لكونه واحداً من أهم عناصر الفريق. وتنتهي إعارة رمضان صبحي للأهلي بنهاية الموسم الجاري ومن المفترض أن يعود بعدها لصفوف هيدرسيفيلد.

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