شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يسلم الزمالك تقرير الوداع فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، تقريرًا عن أخر تطورات حالته الصحية، ومرحلة التأهيل التى يخضع لها فى الوقت الحالى تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى بعد الإصابة التى تعرض لها فى شظية القدم خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى مواجهة حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية، وذلك قبل مغادرة بعثة الزمالك مدينة سوسة فى تونس، عقب مواجهة النجم الساحلى بنصف نهائى البطولة الأفريقية.

وحرص محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، على التحدث مع سهيل الشملى طبيب منتخب نسور قرطاج، لمعرفة كافة تطورات البرنامج التأهيلى المحدد لنجم الفريق فرجانى ساسى، ومعرفة موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وكذلك إمكانية ظهوره مع المنتخب التونسى فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى الفترة من 19 يونيو حتى 21 يوليو بمصر من عدمه، من جانبه طمأن سهيل الشملى، طبيب أبناء ميت عقبة، وأكد له أن فرجانى ساسى يخوض برنامجه التأهيلى بجدية وسيكون جاهزًا للعودة للملاعب فى أسرع وقت، واللحاق ببطولة أمم أفريقيا، لاسيما وان اللاعب لديه رغبة قوية فى العودة الأمر الذى يسهل عملية شفائه والتى تحتاج لعزيمة وإرادة أكثر من التـأهيل.

كان الزمالك قد تأهل لنهائى البطولة الكونفدرالية بعد الفوز على النجم الساحلي بمجموع اللقائين 1 / 0.