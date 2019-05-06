لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لسموحة

بعد الفوز الذي حققه لاعبو النادي الأهلي في لقاء الأمس، الذي أقيم على ملعب بتروسبورت أمام فريق النجوم، والذي انتهى بثنائية نظيفة للمارد الأحمر دون رد أو مقابل من نظيره.

منح مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الفريق، حتى يتيح لهم فرصة زيارة أهاليهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويستعد المارد الأحمر بداية من غدا الثلاثاء، لمواجهة فريق سموحة بالدوري الممتاز والمقرر له 11 مايو الجاري.

ويأتي الفريق الأحمر في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويأتي فريق بيراميدز في المرتبة الثانية برصيد 65 نقطة، بعد فخ التعادل الذي وقع به أمام النادي المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بالتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق.