مانشستر سيتي يواجه ليستر تحت أنظار ليفربول فى الدوري الإنجليزي

كتب - مروان عصام
يسعى مانشستر سيتي لقطع خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الانجليزي لصالحه عندما يستضيف ليستر سيتي في التاسعة مساء اليوم بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة "البريميرليج".
ويبحث مانشستر سيتي عن حصد النقاط الثلاث وإستعادة صدارة الدوري الانجليزي قبل مواجهة برايتون في الجولة الأخيرة، بينما ينتظر ليفربول "هدية" من ليستر سيتي وذلك بنجاح "الثعالب" في تحقيق الفوز أو الخروج من ملعب "الاتحاد" بنقطة التعادل"، حتى يحافظ "الريدز" على الصدارة.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري...
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