مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة



كتب رامى عبد الحميد يشهد اليوم الاثنين 6 - 5 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية، والتى يأتى على رأسها مواجهة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي فى الدورى الإنجليزى.

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