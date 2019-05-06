حسين الشحات يُهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

كتب: أحمد أبوعقيل حرص حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان. ونشر الشحات على صفحته الشخصية فيس بوك": كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم".

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