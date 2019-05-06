طبيب متخصص بجراحة المخ والأعصاب يؤكد مشاركة صلاح أمام برشلونة

كتب: محمد السيسي

خطف نادى ليفربول الإنجليزى صدارة الدورى الإنجليزى من مانشستر سيتى مجدداً، ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب، بالفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانت جيمس بارك، وأجل الحسم حتى الجولة المقبلة من البريميرليج.

وأثار الدولى محمد صلاح، هداف البطولة، قلق جماهير فريقه وعشاقه فى العالم، بعد سقوطه على الأرض إثر التحام عنيف مع حارس مرمى نيوكاسل، الذى قفز عالياً ليصطدم برقبة ورأس الفرعون المصرى، الذى استقر على الأرض فى الملعب دون حركة لفترة، قبل أن يغادر أرض الملعب على نقالة، وهو يبكى، ليكرر...