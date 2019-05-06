اخبار الرياضه

طبيب متخصص بجراحة المخ والأعصاب يؤكد مشاركة صلاح أمام برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: محمد السيسي

 

خطف نادى الإنجليزى صدارة الدورى الإنجليزى من مانشستر سيتى مجدداً، ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب، بالفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانت جيمس بارك، وأجل الحسم حتى الجولة المقبلة من البريميرليج.

وأثار الدولى محمد صلاح، هداف البطولة، قلق جماهير فريقه وعشاقه فى العالم، بعد سقوطه على الأرض إثر التحام عنيف مع حارس مرمى نيوكاسل، الذى قفز عالياً ليصطدم برقبة ورأس الفرعون المصرى، الذى استقر على الأرض فى الملعب دون حركة لفترة، قبل أن يغادر أرض الملعب على نقالة، وهو يبكى، ليكرر...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب متخصص بجراحة المخ والأعصاب يؤكد مشاركة صلاح أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا