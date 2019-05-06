كتب: شادي ممدوح
تأهل فريق الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية، بعد تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لمباراتي الدور نصف النهائي.
وبات الفريق الأبيض على بعد خطوتين فقط من استعادة أمجاده الأفريقية والتواجد على منصات التتويج الأفريقية منذ عام 2003 الذي حصد فيه الفريق الأبيض لقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبعد تأهل الفريق الأبيض لبطولة الكونفدرالية أصبح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض في موقف قوة أمام رئيس القلعة البيضاء، بعد...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية.. جروس يضع مرتضى في خانة اليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.