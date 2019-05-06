مباريات الاثنين| لقاء ناري في الدوري الإنجليزي.. ومواجهات بـ"أبطال آسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الاثنين 6 مايو 2019 بمختلف البطولات. دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكي × بيرسبوليس الإيراني - الموعد 15:00 مساءً استقلال طهران × الدحيل القطري - الموعد 18:00 مساءً Advertisements السد القطري × الأهلي السعودي - الموعد 20:45 مساءً الهلال السعودي × العين الإماراتي - الموعد 21:00 مساءً الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي× ليستر سيتي- الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2.

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