شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤجل صرف مكافآت التأهل لأمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل اتحاد الكرة برئاسة هاني آبو ريدة صرف مكافآت التأهل لأمم إفريقيا بداعي عدم وجود سيولة في خزينة الجبلاية في الوقت الحالي ، علي أن يتم صرفها قبل انطلاق امّم أفريقيا.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

كان اتحاد الكرة رفع قيمة مكافأة التأهل إلي بطولة أمم أفريقيا إلى ١٠٠ ألف جنيه لكل لاعب بدلا من ٦٠ ألفا.