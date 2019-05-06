شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل صرف مكافأت التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة صرف مكافآت التأهل لأمم إفريقيا بداعي عدم وجود سيولة في خزينة الجبلاية في الوقت الحالي ، علي أن يتم صرفها قبل انطلاق امّم أفريقيا.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

كان اتحاد الكرة رفع قيمة مكافأة التأهل إلي بطولة أمم أفريقيا إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب بدلا من 60 ألفا.