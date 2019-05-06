شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يطلب برنامج تأهيلي خاص للمحترفين قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الترتيب للمعسكر الأخير قبل امّم أفريقيا حيث طلب الخواجة المكسيكى من الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الدكتور محمد ابو العلا وضع برنامج تأهيلي للاعبين المحترفين وتحديدا في أوربا الذين سيتم استدعاءهم للمنتخب في يونيو المقبل ، خاصة أنهم سيحصلون علي راحة تصل إلى اكثر من 10 أيام بعد انتهاء بطولات الدوري وقبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 6 يونيو المقبل.

ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

من المقرر أن يطلب اجيري من هؤلاء اللاعبين التدريب مع أنديتهم في مصر بعد العودة من أوربا للحصول علي إجازة قبل معسكر الكان بجانب تدريبات الجيم للحفاظ علي حالتهم البدنية قبل انطلاق المعسكر ونفس الامر بالنسبة لمحمد عوّاد المحترف في السعودية .