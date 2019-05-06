شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عبد الله السعيد ووليد سليمان ..4 لاعبين ينتظرون نداء أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب و الإنتظار تنتاب عدد من اللاعبين المتألقين فى الدورى المصرى قبل إعلان القائمة النهائية لأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر يونيو القادم و سط الطموح فى تمثيل بلادهم فى الكان 2019 ، بعدما إستقر الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة الأرجنتينى خافيير أجيرى على ضم الثنائى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان لاعب الأهلى .

و يرصد الخليج 365 أبرز 4 لاعبين ينتظرون نداء اجيرى قلى إعلان قائمته النهائية يوم 11 يونيو المقبل استعداداً لبطولة أمم أفريقيا فى التقرير التالى :

ينتظر بشدة صالح جمعة لاعب فريق النادى الأهلى فرمان أجيرى حول إنضمامه بعدما تألق بشدة مع فريقه خلال الفترة الأخيرة و ظهر بمستوى متميز فى مباريات بطولة الدورى الممتاز والذى ساهم فى حصد العديد من النقاط والعودة بقوة إلى المنافسة للحفاظ على اللقب المفضل لدى عشاق القلعة الحمراء .

كما أن عمر السعيد مهاجم الزمالك يقدم أداءا ملفت للنظر فى خط الهجوم خلال المباريات الأخيرة مع أخيرة بعدما تم الإعتماد عليه من قبل السويسرى كريتسان جروس المدير الفنى للزمالك فى ظل غياب الدولى المغربى خالد بوطيب للإصابة و نجاحه فى تسجيل أهداف مؤثرة فى مسيرة الفريق الأبيض و قدراته المتميزة فى صناعة الأهداف أيضا .

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بينما أن يوسف أوباما نجم خط وسط الزمالك الذى يجيد الدفاع و العمق الهجومى يغازل أجيرى بقوة فى ظل تألقه مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة و نجاحه فى إحراز أهداف مؤثرة فى الدورى كانت أخرها أمام الإسماعيلى .

فيما دخل رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز اهتمامات أجيرى، لضمه لقائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 فى ظل تألقه مع فريقه هذا الموسم ، حيث أنه لاعب قوى يجيد اللعب فى مركزة بصورة لافتة للنظر مما تسبب فى إنشغال الخواجة المكسيكى به خلال الفترة الأخيرة .