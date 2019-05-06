شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة للاعبى الاتحاد بعد التأهل لنصف نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى صرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد تخطى الإسماعيلى فى الدور نصف النهائي لكأس مصر.
كان الاتحاد السكندرى قد فاز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر أمس الأحد.
سيطرت حالة من السعادة على جماهير الاتحاد بعد عبور الاسماعيلى والوصول لنصف نهائي الكأس بعد فترة طويلة من الغياب عن الأدوار النهائية للبطولة.
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