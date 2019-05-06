شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد و السلة" سبقوكم .. الدور عليكم يا أبطال القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تألق كرة السلة و كرة اليد فى الزمالك هذا الموسم دافع قوى لفريق كرة القدم من أجل تحقيق الهدف المرجو و هو الفوز بلقب الدورى و الكونفدرالية للتأكيد على تفوق القلعة البيضاء فى الألعاب الجماعية موسم 2018 / 2019 .

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فبعد نشوة انتصار الزمالك فى كرة اليد بالحصول على لقب الدورى و السوبر الأفريقى و البطولة الأفريقية هذا الموسم و نجاح فريق السلة فى التتويج بلقب الدورى على حساب الجزيرة يسعى فريق كرة القدم بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس إلى الفوز فى نهائى الكونفدرالية و التتويج بالبطولة على حساب نهضة بركان بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي 1 / 0 بمجموع اللقائين.

كما يسعى فريق الزمالك بكل جهدة إلى إستعادة صدارة الدورى الممتاز و التركيز فى اللقاءات المتبقية عقب حسم التأهل الأفريقى فى تونس ليلحق بفريقا السلة و اليد بعدما رفعوا رأس البيت الأبيض هذا الموسم عن جدارة وإستحقاق.