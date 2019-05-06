أهداف الأحد| نهضة بركان يضرب الصفاقسي بثلاثية.. وتعادل مثير لأرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 5 مايو 2019، بمختلف البطولات. الكونفدرالية الأفريقية أهداف نهضة بركان والصفاقسي الدوري الإنجليزي أهداف مباراة تشيلسي وواتفورد Advertisements أهداف مباراة آرسنال وبرايتون الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال

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