برزنتيشن تلوم طرف ثالث في أزمتها مع الأهلي

ألقت شركة برزنتيشن سبورت اللوم على طرف ثانٍ في أزمة تأخر تسديدها للمستحقات المالية للنادي الأهلي، مطالبة بمنحها مُهلة إضافية قبل فسخ العقود الموقعة في وقت سابق من الموسم الجاري.

مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر قرارًا بمنع برزنتيشن من تغطية مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم، لعدم الإلتزام بسداد مستحقات النادي المالية.

وقالت شركة برزنتيشن، التي تلقب نفسها بـ “راعي الكرة المصرية” في بيان رسمي نشر اليوم الأحد: “منذ بداية عمل الشركة في السوق الرياضي المصري وخلال الخمسة مواسم الماضية، كنا السند والداعم الرئيسي لشركائنا من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى”.

وأضاف البيان “مع بداية هذا الموسم 2019-2018، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية (يقصد قناة بيراميدز) لبيع الحقوق التليفزيونية للدوري المصري الممتاز لمدة 4 مواسم مقبلة نظير مقابل مادي ضخم”.

وألقت الشركة باللوم على مالك القناة تركي آل الشيخ دون ذكر اسمه في البيان، قائلة “بناء على تعاقدنا مع تلك القناة، قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيمانًا منا بحق الأندية في زيادة عوائدها، ولكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري سحبت هذه القناة استثماراتها بل وصل الأمر لغلقها تمامًا دون أدنى مسئولية لبرزنتيشن عن ذلك”.

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وأردفت “امتنعت القناة عن سداد مستحقات برزنتيشن مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن، ولكن رغم هذا وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة”.

وأوضح البيان أن شركة بريزنتيشن تؤكد ثقتها المطلقة في وقوف شركائها من الأندية والمؤسسات إلى جانبها لتخطي تلك الآثار والظروف التي مر بها الاستثمار في الوسط الرياضي المصري.

ووعدت برزنتيشن قائلة “نعد جميع شركائنا وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل سيشهد استقرارًا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكل ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر لكأس الأمم الأفريقية في مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات الذي أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر في تنظيمه”.

بيان الأهلي

قالت إدارة الأهلي في بيانها الرسمي يوم أمس السبت وقبل مواجهة المستقبل التي قد تكون الأخيرة بالنسبة لبرزنتيشن قبل فسخ العقود بشكل نهائي “شركة بريزنتيشن تأخرت في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني”.

وأضاف النادي “الشركة لم تستجب للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها”.

وتابع “الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها السبت المقبل، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة”.