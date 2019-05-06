رياضة | 3 أحلام لـ"زيدان" في صفقات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أحلام لـ"زيدان" في صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لحل أزمة قلة الأهداف التي عانى منها الفريق هذا الموسم لذلك يبحث عن مهاجم ليُكمل كريم بنزيما لذلك يطلب ضم يوفيتش من فرانكفورت وهازارد وبول بوجبا من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أنه في المتوسط، شارك كلا من هازارد وبوجبا في 25 هدفًا و25 تمريرة حاسمة معاً سنويًا في السنوات السبع الماضية​.

Advertisements

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن متوسط ​​هازارد في التسجيل يبلغ 15.4 هدفًا و12.5 صناعة أهداف، في حين يُسجل بوجبا بمعدل 10 أهداف و10.2 صناعة أهداف.

واقترب البلجيكي هازارد من التوقيع للملكي بينما يحلم زيدان بوصول أيضًا بطل العالم الفرنسي بول بوجبا.