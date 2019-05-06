رياضة | صدمة جوارديولا في معادلة الـ100 نقطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جوارديولا في معادلة الـ100 نقطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أن السباق على لقب الدوري الانجليزي هو الأصعب في مسيرته التدريبية مشيراً لأن كل الفرق لديهم مستويات عالية.

ويحتل نادي مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 92 نقطة ويتبقى للسيتي مواجهتين أمام؛ ليستر سيتي وبرايتون.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "بي بي سي" البريطانية: "أفضل فريقين واجهتمها في حياتي كانا فريقي برشلونة لويس إنريكي مع نيمار وميسي وسواريز، وفريق ليفربول الحالي".

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وأضاف جوارديولا: "هذا أصعب سباق على لقب دوريٍ ما في مسيرتي، وجودة المنافس هي الأصعب بالتأكيد، لهذا البقاء في الصدارة شيء خارق، فقط فريق واحد سيأخذ الجائزة، والآخر سيكون عبوسًا".

وأكمل: "الدوري الإنجليزي هو أصعب دوري كنت جزءًا منه عبر مسيرتي، كل المنافسين الـ19 لديهم جودة على عدة مستويات لكن، بالتأكيد، فريق سيحصل على اللقب وهذا يعني الكثير، سيكون أكبر إنجاز أحققه فى حياتي".

وتابع: "لم نتوقع معادلة مستوى الموسم الماضي، عندما تحقق 100 نقطة فكل التوقعات أن هذا لن يحدث مجددًا، التوقعات تميل نحو الأقل لأننا لم نحقق الأفضل منذ الكثير، لكن هذه هى كرة القدم".