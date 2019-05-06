رياضة | أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين 6 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الإثنين 6 مايو في جميع المنافسات العالمية والإفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي vs ليستر سيتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الإيطالي

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ميلان vs بولونيا .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- دوري أبطال آسيا

السد القطري vs الأهلي السعودي .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1HD.

الهلال السعودي vs العين الإماراتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3HD.