الامارات | بني ياس يقترب من التعاقد مع الألماني شايفر

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقترب من التعاقد مع الألماني شايفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر داخل نادي بني ياس ل " الإمارات اليوم " إن شركة كرة القدم بالنادي اقتربت من التعاقد مع الألماني وينفرد شايفر ( 69 عاما ) ، لتولي مهمة تدريب الفريق اعتبارا من الموسم الجديد ، بعد تعذر الاتفاق مع الكرواتي كرونوسلاف جوريتش المدير الفني الحالي لتجديد تعاقده مع الفريق ، لعدم الاتفاق على المقابل المادي الذي طلبه جوريتش.

وتولى جوريتش مهمة تدريب بني ياس اعتبارا من بداية الموسم الحالي ، وحقق معه نتائج جيدة أهلته لاحتلال المركز السادس حتى الآن في جدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي بعد مرو 23 جولة من المسابقة ، وفي أول موسم له بعد العودة مجددا إلى دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن التعاقد الرسمي مع شايفر الذي سبق له تدريب العين والأهلي من قبل وسيكون بني ياس محطته الثالثة في الإمارات ، وقد تمت إقالته أخيرا من تدريب فريق الاستقلال الإيراني ، كما سبق له قيادة منتخب الكاميرون للفوز ببطولة الأمم الإفريقية عام 2000 .