شكرا لقرائتكم جروس يقرر منح لاعبي الزمالك راحة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جروس، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، وذلك حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد بعد المباراة الصعبة التى خاضوها أمام النجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبي، فضلاً عن منحهم فرصة لقضاء أول أيام شهر رمضان المبارك مع آسرهم، والتمكن من أداء صلاة التراويح دون تعب أو إرهاق.

بهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية بفضل نتيجة لقاء الذهاب الذى أقيمت فى برج العرب وانتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا وبذلك يتأهل الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية حيث سيكون لقاء الذهاب بالمغرب والعودة فى القاهرة يومي 19 و 26 مايو الجاري.

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ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الثلاثاء، فى إطار بداية الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم الخميس المقبل، على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل الزمالك فى تحقيق الفوز والعودة مجددًا لصدارة الجدول، بعد أن أصبح فى المركز الثالث حاليًا برصيد 60 نقطة، بخوض 27 مواجهة، حقق الفوز فى 18 لقاء، وتعادل فى 6 مواجهات، وخسر 3.