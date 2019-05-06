شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يرفض صرف مكافأة التعادل للاعبى سموحة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد فرج عامر رئيس سموحة صرف مكافأة التعادل للاعبيه بعد التعادل أمام الجونة فى الأسبوع الأخير للدورى الـ31. Advertisements أكد فرج عامر للاعبيه أن الفريق مازال فى موقف صعب بجدول الدورى وأن اللائحة الجديدة لا يوجد بها مكافآت فى حالة التعادل داخل الأرض . يذكر أن سموحة يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة .

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