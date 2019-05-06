شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن ودية عقب وداع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي عن مباراة ودية عقب وداع بطولة كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف. وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى اعتماد سياسة جديدة تقوم على تنظيم مباراة ودية عقب المواجهات الرسمية من أجل تجهيز جميع اللاعبين. Advertisements ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الانتاج الحربي بالجولة 32 للدوري والمقرر لها 10 مايو الجاري . ويتطلع جهاز الإسماعيلى لتجهيز بدلائه وناشئيه تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم خلال الفترة المقبلة.

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