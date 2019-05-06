كهربا: هلا شهر رمضان.. فاللهم أتمه علينا بكأس الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك بتأهل فريقه لنهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى، بعد التعادل السلبى فى لقاء الإياب الذى أقيم على الملعب الأولمبى بسوسة بعدما فاز الفريق الأبيض فى الذهاب بهدف من توقيعه.
وقال كهربا عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"هلا شهر رمضان شهر البركات والخير.. فاللهم أتمه علينا بالفوز بكأس الكونفدرالية كل عام و أنتم بخير".
يذكر أن الزمالك تأهل لملاقاة نهضة بركان المغربى بعد إقصاء الفريق الأبيض للنجم وإقصاء الفريق المغربى للصفاقسى التونسى ويعد هذا التأهل هو الأول لأبناء ميت عقبة فى تاريخهم بنهائى الكونفدرالية.
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