إذاعة إسبانية : محمد صلاح لن يشارك في مباراة ليفربول أمام برشلونة

عبد العزيز جمال

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، على لسان مصادر من نادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز لن يكون جاهزا لمواجهة نظيره برشلونة الإسباني في المبارة المقررة الثلاثاء فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الاذاعة أن عدم مشاركة صلاح بسبب الإصابة التى لحقت به مؤخرا أمام نيوكاسل يونايتد، مؤكدة أن محمد صلاح نفسه يعلم ذلك وهو ما يجعله متأثر نفسيا بسبب غيابه عن أهم مباريات ليفربول هذا الموسم.

وأشارت إلى أن طبيب الفريق يتخذ قرارا بعدم ممارسة أى لاعب يتعرض لإصابة فى الرأس لكرة القدم على الأقل لمدة...