رياضة | حازم إمام يوجه رسالة لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يوجه رسالة لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لقاء النجم الساحلي التونسي بالملحمة الكروية ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال حازم في تصريحات تليفزيونية: "أول 10 دقائق وآخر 10 دقائق كانوا الأصعب في المباراة بسبب ضغوطات الجماهير بشكل كبير".

وأضاف حازم إمام: "الأهم هو الوصول إلى النهائي وفي مثل تلك اللقاءات العبور للأدوار التالية أهم من الأداء بشكل كبير".

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وواصل حازم إمام: "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وقدموا أداء أكثر من رائع وأشكر الإدارة على دعمها لنا في الفترة الماضية".

وتابع: "سنقاتل للفوز بالكونفيدرالية الإفريقية وسنسعد جمهور الزمالك الذي أتوقع حضوره بأعداد كبيرة في تلك المواجهة.. أتمنى الدولة بأكملها تساند الزمالك كما يحدث مع بعض الأندية الأخرى".